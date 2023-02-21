Vladimir Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Stojkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Stojkovic 28 Temmuz 1983 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Стојковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Stojkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Stojkovic'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Stojkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladimirstojkovic/

Vladimir Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladimir Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2001 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2003 yılında Leotar Trebinje

31 Aralık 2003 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2004 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2005 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2006 yılında FC Nantes

1 Ocak 2007 yılında Vitesse

30 Haziran 2007 yılında FC Nantes

11 Temmuz 2007 yılında Sporting CP

1 Ocak 2009 yılında Getafe

30 Haziran 2009 yılında Sporting CP

1 Ocak 2010 yılında Wigan

30 Haziran 2010 yılında Sporting CP

27 Ağustos 2010 yılında Partizan

30 Haziran 2011 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2011 yılında Partizan

25 Ocak 2014 yılında Ergotelis

10 Temmuz 2014 yılında Maccabi Haifa

24 Ağustos 2016 yılında Nottm Forest

15 Ağustos 2017 yılında Partizan

26 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

Vladimir Stojkovic kimdir

Vladimir Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Stojkovic şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Loznica (-2000), Roter Stern Belgrad (2000-2001)

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Vladimir Stojkovic nereli

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