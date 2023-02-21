Abdullah Al Shamekh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Shamekh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Shamekh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Al Shamekh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Al Shamekh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Shamekh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Shamekh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Shamekh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Shamekh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Shamekh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Shamekh 28 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الشامخ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Shamekh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Shamekh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Shamekh'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Shamekh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Shamekh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdullah Al Shamekh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Shamekh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Hilal SFC

20 Aralık 2015 yılında Al-Raed

30 Haziran 2016 yılında Al-Hilal SFC

3 Temmuz 2016 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2017 yılında Al-Hilal SFC

2 Temmuz 2017 yılında Al-Raed

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

21 Temmuz 2022 yılında Al-Fayha

Abdullah Al Shamekh kimdir

Abdullah Al Shamekh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Shamekh şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Abdullah Al Shamekh nereli

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