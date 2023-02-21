Sultan Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Harbi 30 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Muhammad Al-Harbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Harbi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Al Harbi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Harbi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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