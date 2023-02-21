Moslem Al Freej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moslem Al Freej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moslem Al Freej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moslem Al Freej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moslem Al Freej 8 Nisan 1988 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مسلم ال فريج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moslem Al Freej Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moslem Al Freej, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Moslem Al Freej'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moslem Al Freej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moslem Al Freej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moslem Al Freej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moslem Al Freej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

Moslem Al Freej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moslem Al Freej şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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