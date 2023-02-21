Osama Al Khalaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Al Khalaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Al Khalaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Al Khalaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Al Khalaf 26 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أسامة الخلف şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Al Khalaf Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osama Al Khalaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osama Al Khalaf'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Osama Al Khalaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Al Khalaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Osama Al Khalaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Al Khalaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hajer

22 Ocak 2017 yılında Ettifaq FC

8 Ocak 2019 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2019 yılında Ettifaq FC

27 Ağustos 2019 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2021 yılında Al-Tai

6 Ağustos 2021 yılında Al-Nassr FC

5 Ocak 2022 yılında Al-Nassr FC

6 Ocak 2022 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

22 Temmuz 2022 yılında Al-Fayha

Osama Al Khalaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Al Khalaf şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.