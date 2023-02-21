Mokher Al Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokher Al Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mokher Al Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mokher Al Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mokher Al Rashidi 20 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مخير الرشيدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mokher Al Rashidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diab Bandr Agency yapmaktadır. Mokher Al Rashidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mokher Al Rashidi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mokher Al Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mokher Al Rashidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mokher Al Rashidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mokher Al Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mokher Al Rashidi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mokher Al Rashidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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