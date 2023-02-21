Husein Al Shuwaish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husein Al Shuwaish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Husein Al Shuwaish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Husein Al Shuwaish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Husein Al Shuwaish 7 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسين الشويش şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Husein Al Shuwaish Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT LAND AGENCY yapmaktadır. Husein Al Shuwaish, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Husein Al Shuwaish'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Husein Al Shuwaish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Husein Al Shuwaish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Husein Al Shuwaish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Husein Al Shuwaish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2013 yılında Al-Raed

30 Haziran 2014 yılında Hajer

1 Temmuz 2015 yılında Al-Raed

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

Husein Al Shuwaish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Husein Al Shuwaish şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.