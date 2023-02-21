Saud Zidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud Zidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saud Zidan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saud Zidan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saud Zidan 16 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Saud Saad Bin Zaydan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saud Zidan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saud Zidan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saud Zidan'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saud Zidan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saud Zidan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saud Zidan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saud Zidan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2020 yılında Abha

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

9 Temmuz 2021 yılında Al-Hazem

3 Temmuz 2022 yılında Al-Fayha

Saud Zidan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saud Zidan şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Saud Zidan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U23 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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