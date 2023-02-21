Paulinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho 8 Ocak 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Lucas Santos de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Paulinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulinho'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paulinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fluminense U20

16 Ağustos 2017 yılında Sporting B

30 Haziran 2018 yılında Fluminense U20

21 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

30 Haziran 2019 yılında Fluminense U20

1 Temmuz 2019 yılında Boavista

27 Temmuz 2021 yılında Al-Shabab

31 Temmuz 2022 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2023 yılında Al-Shabab

Paulinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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