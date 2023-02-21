Khalid Al Kabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Kabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Kabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Kabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Kabi 24 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد الكعبي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Kabi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Al Kabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Al Kabi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Kabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Kabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Khalid Al Kabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Kabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında Al-Shabab

12 Temmuz 2019 yılında Al-Faisaly FC

14 Temmuz 2022 yılında Al-Fayha

Khalid Al Kabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Kabi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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