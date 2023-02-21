Milan Pavkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Pavkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Pavkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Pavkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Pavkov 9 Şubat 1994 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Павков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Pavkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Pavkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Pavkov'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Pavkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milan_pavkov_9/

Milan Pavkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Pavkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Pavkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Pavkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında RFK Novi Sad

1 Ocak 2013 yılında Mladost BP

1 Haziran 2013 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2013 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

4 Temmuz 2016 yılında Radnicki Nis

10 Ocak 2017 yılında Kızılyıldız

27 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız

28 Ağustos 2022 yılında Al-Fayha

Milan Pavkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Pavkov şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Pavkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Novi Sad (2004-2012)

Sırbistan takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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