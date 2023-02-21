Ali Al Namer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Namer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Namer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Namer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Namer 25 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan,Yemen uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Namer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Namer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Al Namer'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Namer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Namer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Al Namer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Namer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2018 yılında CD Numancia

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

17 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

25 Ekim 2020 yılında Taawon

29 Ocak 2022 yılında Al-Fayha

Ali Al Namer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Namer şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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