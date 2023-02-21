Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohanad Al Qaydhi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Al Qaydhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Al Qaydhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Al Qaydhi 26 Mayıs 1998 tarihinde Buraidah şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Al Qaydhi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohanad Al Qaydhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohanad Al Qaydhi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohanad Al Qaydhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohanad Al Qaydhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohanad Al Qaydhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Al Qaydhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Raed

30 Haziran 2019 yılında Al-Bukiryah FC

30 Ağustos 2020 yılında Al-Raed

1 Ekim 2020 yılında Abha

3 Ağustos 2022 yılında Al-Fayha

Mohanad Al Qaydhi kimdir

Mohanad Al Qaydhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Al Qaydhi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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Mohanad Al Qaydhi nereli

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