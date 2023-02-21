Sultan Mandash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Mandash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Mandash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Mandash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Mandash 17 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سلطان مندش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Mandash Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Mandash, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sultan Mandash'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sultan Mandash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Mandash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Mandash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Mandash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ittihad Club

12 Temmuz 2015 yılında Najran SC

30 Haziran 2016 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2017 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

10 Ocak 2020 yılında Taawon

6 Ekim 2020 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

Sultan Mandash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Mandash şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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