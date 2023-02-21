Ricardo Ryller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Ryller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Ryller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Ryller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Ryller 27 Şubat 1994 tarihinde Tangará da Serra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Ryller Ribeiro Lino Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Ryller Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Ricardo Ryller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardo Ryller'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Ryller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardoryller/

Ricardo Ryller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Ryller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ricardo Ryller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Ryller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2018 yılında Braga B

1 Temmuz 2018 yılında SC Braga

1 Temmuz 2019 yılında RB Bragantino

30 Haziran 2021 yılında SC Braga

3 Ağustos 2021 yılında Al-Fayha

Ricardo Ryller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Ryller şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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