Mohammed Al Baqawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Baqawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Baqawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Baqawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Baqawi 12 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد البقعاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Baqawi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Mohammed Al Baqawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Baqawi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Baqawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Baqawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Baqawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Baqawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2018 yılında Al-Hilal SFC

1 Şubat 2019 yılında Al-Shabab

28 Ocak 2020 yılında Al-Fayha

6 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

11 Ekim 2020 yılında Al-Fayha

Mohammed Al Baqawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Baqawi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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