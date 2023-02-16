Ali Kemal Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Kemal Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Kemal Ozkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Kemal Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kemal Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kemal Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kemal Ozkan 28 Temmuz 1993 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kemal Ozkan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Kemal Ozkan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kemal Ozkan'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kemal Ozkanboyu ve yaşı kaç

Ali Kemal Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kemal Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Kemal Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kemal Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Karşıyaka

27 Ağu 2014 yılında Batman Petrol

21 Ocak 2015 yılında Karşıyaka

1 Şubat 2016 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2016 yılında Karşıyaka

8 Ağu 2017 yılında Z. Kömürspor

1 Ağu 2018 yılında Artvin Hopaspor

29 Ağu 2019 yılında Batman Petrol

28 Ağu 2020 yılında Mardin Fosfat

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

4 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Ali Kemal Ozkan kimdir

Ali Kemal Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kemal Ozkan şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yildizspor, Aydinspor, Salihli Belediyespor, Karsiyaka

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Kemal Ozkan nereli

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