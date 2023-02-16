Umut Kadir Kiraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Kadir Kiraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umut Kadir Kiraz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umut Kadir Kiraz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Umut Kadir Kiraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Kadir Kiraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Kadir Kiraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Kadir Kiraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Kadir Kiraz 4 Ocak 2000 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Kadir Kiraz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot&Law Sports Agency yapmaktadır. Umut Kadir Kiraz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Umut Kadir Kiraz'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umut Kadir Kiraz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umutkadirkiraz/

Umut Kadir Kirazboyu ve yaşı kaç

Umut Kadir Kiraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Kadir Kiraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Umut Kadir Kiraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Kadir Kiraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Bld Kütahya

Umut Kadir Kiraz kimdir

Umut Kadir Kiraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Kadir Kiraz şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Umut Kadir Kiraz nereli

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