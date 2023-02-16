Ozgur Kazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Kazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Kazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Kazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Kazar 21 Şubat 1999 tarihinde Düzce şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Kazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ozgur Kazar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozgur Kazar'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Kazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozgurkazar99/

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Ozgur Kazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Kazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozgur Kazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Kazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2017 yılında Boluspor U21

10 Ağu 2017 yılında Fenerbahçe U21

29 Ocak 2018 yılında Hatayspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Hatayspor

31 Ocak 2020 yılında Düzcespor

30 Eylül 2020 yılında Mardin Fosfat

5 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Ozgur Kazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Kazar şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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