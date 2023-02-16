Ekrem Calisanlar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekrem Calisanlar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekrem Calisanlar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekrem Calisanlar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekrem Calisanlar 1 Ocak 1997 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ekrem Çalışanlar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekrem Calisanlar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekrem Calisanlar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ekrem Calisanlar'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ekrem Calisanlar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekrem Calisanlar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ekrem Calisanlar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ekrem Calisanlar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2010 yılında Oyak Renault Alt

13 Eylül 2013 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U19

30 Eylül 2015 yılında Yeşil Bursa Alt

1 Şubat 2016 yılında Yeşil Bursa

6 Temmuz 2018 yılında Payasspor

23 Temmuz 2019 yılında HEASK

1 Eylül 2020 yılında Payasspor

31 Ağu 2021 yılında Fatsa Belediye

12 Temmuz 2022 yılında Osmaniyespor FK

Ekrem Calisanlar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekrem Calisanlar şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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