Can Turk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Turk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Turk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Turk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Turk 25 Kasım 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Turk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Can Turk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Can Turk'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Can Turk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1caanturk/

Can Turk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Turk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Can Turk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Turk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2021 yılında Bld Kütahya Alt

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Can Turk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Turk şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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