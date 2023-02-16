Niyazi Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niyazi Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niyazi Colak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niyazi Colak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niyazi Colak 13 Haziran 1995 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Niyazi Çolak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niyazi Colak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&B Sports Management yapmaktadır. Niyazi Colak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niyazi Colak'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niyazi Colak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niyazi Colak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niyazi Colak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niyazi Colak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Ofspor

26 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

24 Ocak 2020 yılında Cizre Spor

13 Mart 2020 yılında Bayburt Öİ

15 Eylül 2020 yılında Artvin Hopaspor

12 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Niyazi Colak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niyazi Colak şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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