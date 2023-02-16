Mert Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Yildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Yildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Yildiz 17 Ocak 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Yıldız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Yildiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Yildiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Yildiz'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Yildiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/____mert1____/

Mert Yildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Yildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mert Yildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Yildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2021 yılında Yenişehir Bld

16 Ağu 2022 yılında Bld Kütahya

Mert Yildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Yildiz şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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