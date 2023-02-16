Gokhan Payal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Payal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Payal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Payal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Payal 2 Mart 1992 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Payal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Sports Agency yapmaktadır. Gokhan Payal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokhan Payal'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Payal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Payal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gokhan Payal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Payal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2011 yılında Sivasspor U21

17 Ocak 2012 yılında Sivas Dört Eylül

30 Haziran 2012 yılında Sivasspor U21

27 Temmuz 2012 yılında Tokatspor

30 Haziran 2013 yılında Sivasspor U21

22 Ağu 2013 yılında Yeni Diyarbakır

30 Haziran 2014 yılında Sivasspor U21

1 Ağu 2014 yılında Sarıyer

30 Haziran 2015 yılında Sivasspor U21

29 Temmuz 2015 yılında Sivas Belediye

29 Aralık 2015 yılında Sivasspor U21

15 Ocak 2016 yılında Diyarbekir Spor

30 Haziran 2016 yılında Sivasspor U21

31 Ağu 2016 yılında Diyarbekir Spor

9 Ocak 2017 yılında Manisa BB

20 Temmuz 2017 yılında 24 Erzincanspor

29 Ağu 2019 yılında Kahramanmaraş

11 Ağu 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

6 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

Gokhan Payal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Payal şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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