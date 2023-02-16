Erdinc Cepoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdinc Cepoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdinc Cepoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdinc Cepoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdinc Cepoglu 9 Mayıs 1990 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdinç Çepoğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdinc Cepoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdinc Cepoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erdinc Cepoglu'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdinc Cepoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Erdinccepoglu5

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/erdinccepoglu5/

http://www.facebook.com/erdinc.cepoglu

Erdinc Cepoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdinc Cepoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Erdinc Cepoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdinc Cepoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2005 yılında Pazarspor Alt

1 Temmuz 2009 yılında Pazarspor

8 Temmuz 2014 yılında Karagümrük

1 Temmuz 2018 yılında Pendikspor

1 Temmuz 2021 yılında Bld Kütahya

Erdinc Cepoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdinc Cepoglu şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Marmara Karayollarispor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.