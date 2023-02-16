Muhammed Burak Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Burak Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Burak Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Burak Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Burak Celik 26 Haziran 1995 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Burak Çelik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Burak Celik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Burak Celik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Burak Celik'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Burak Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Burak Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Muhammed Burak Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Burak Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında Bugsaş Spor

27 Ocak 2017 yılında 12 Bingöl Spor

30 Haziran 2018 yılında Bugsaş Spor

7 Ocak 2020 yılında Fatsa Belediye

3 Ağu 2020 yılında BAK FK

14 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

30 Haziran 2021 yılında Mamak FK

27 Temmuz 2021 yılında Fatsa Belediye

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Muhammed Burak Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Burak Celik şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yenidoganspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.