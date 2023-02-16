Murat Elkatmis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Elkatmis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Elkatmis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Elkatmis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Elkatmis 23 Şubat 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Elkatmış şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Elkatmis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Life Football yapmaktadır. Murat Elkatmis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Elkatmis'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Elkatmis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muratelkatmis7/

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Murat Elkatmis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Elkatmis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Elkatmis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Elkatmis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Menemenspor

29 Ocak 2021 yılında Bodrumspor

3 Eylül 2021 yılında Niğde Anadolu

16 Aralık 2021 yılında Bodrumspor

12 Ocak 2022 yılında Kalecik FK

30 Haziran 2022 yılında Bodrumspor

18 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

30 Haziran 2023 yılında Bodrumspor

Murat Elkatmis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Elkatmis şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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