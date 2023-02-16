Yusuf Atasoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Atasoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Atasoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Atasoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Atasoy 1 Şubat 1999 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yusuf Atasoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Atasoy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Erdinç Şehit Menejerlik yapmaktadır. Yusuf Atasoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yusuf Atasoy'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Atasoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Atasoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Atasoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Atasoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U21

17 Ocak 2019 yılında BAK FK

23 Ocak 2020 yılında Erbaaspor

8 Eylül 2020 yılında Çatalcaspor

13 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Yusuf Atasoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Atasoy şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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