Onder Akdag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onder Akdag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onder Akdag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onder Akdag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onder Akdag 28 Kasım 1991 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Önder Akdağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onder Akdag Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onder Akdag, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onder Akdag'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onder Akdag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezgionderakdag/

Onder Akdag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onder Akdag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onder Akdag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onder Akdag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Akhisarspor U21

5 Ağu 2012 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2013 yılında Akhisarspor U21

1 Ağu 2013 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2014 yılında Akhisarspor U21

8 Ağu 2014 yılında Denizli Belediye

30 Haziran 2015 yılında Akhisarspor U21

20 Ağu 2015 yılında Bergama Bld

8 Ağu 2016 yılında Denizli Futbol A

5 Ocak 2017 yılında Ankara Adliye

1 Ağu 2017 yılında Pazarspor

21 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ağu 2018 yılında Adıyaman 1954

16 Ağu 2019 yılında Çatalcaspor

7 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Onder Akdag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onder Akdag şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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