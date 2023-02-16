Muhammed Fatih Kunat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Fatih Kunat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Fatih Kunat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Fatih Kunat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Fatih Kunat 18 Temmuz 2001 tarihinde Ashgabat şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye,Türkmenistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Fatih Kunat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Muhammed Fatih Kunat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Fatih Kunat'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Fatih Kunat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Fatih Kunat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Fatih Kunat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Fatih Kunat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2019 yılında Uşak Spor Alt

4 Ağu 2020 yılında Uşak Spor

1 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Muhammed Fatih Kunat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Fatih Kunat şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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