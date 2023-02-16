Emrah Dag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrah Dag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrah Dag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrah Dag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrah Dag 19 Temmuz 1987 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emrah Dağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrah Dag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emrah Dag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Emrah Dag'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrah Dag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrah Dag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emrah Dag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrah Dag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2006 yılında Kütahyaspor

27 Ağu 2008 yılında Tavşanlı Linyit

15 Temmuz 2014 yılında İnegölspor

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

29 Ocak 2019 yılında Karacabey Bld

15 Ağu 2019 yılında Kırşehir Bld

3 Eylül 2020 yılında Bld Kütahya

Emrah Dag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrah Dag şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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