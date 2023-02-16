Hakan Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Simsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Simsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Simsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Simsek 12 Mayıs 2002 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Şimşek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Simsek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakan Simsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hakan Simsek'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakan Simsek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/hakan.simsek.16940

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Hakan Simsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Simsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hakan Simsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Simsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Altınordu U16

26 Aralık 2016 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U17

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U19

21 Şubat 2020 yılında BB Erzurum U19

29 Eylül 2020 yılında Bld Kütahya

Hakan Simsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Simsek şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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