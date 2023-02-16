Bilal Seflek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Seflek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Seflek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Seflek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Seflek 6 Mart 1992 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Şeflek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Seflek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Seflek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Seflek'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Seflek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Seflek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bilal Seflek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Seflek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2006 yılında Merinosspor Alt

12 Eylül 2008 yılında Bursaspor Alt

1 Temmuz 2009 yılında Bursaspor U21

8 Ağu 2012 yılında Kızılcahamamspor

4 Ocak 2013 yılında Bursaspor U21

20 Ağu 2013 yılında Yeşil Bursa

1 Ağu 2015 yılında Gölcükspor

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

7 Ağu 2019 yılında Somaspor

15 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Erbaaspor

1 Eylül 2020 yılında Ofspor

7 Temmuz 2021 yılında Bld Kütahya

Bilal Seflek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Seflek şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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