Hasan Surmeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Surmeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Surmeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Surmeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Surmeli 15 Ocak 1995 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Surmeli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Surmeli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Surmeli'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Surmeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Surmeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hasan Surmeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Surmeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2013 yılında Bilinmiyor

17 Ocak 2014 yılında Kozlu Belediye

1 Eylül 2014 yılında Kastamonu 1966

23 Ağu 2017 yılında Etimesgut Bld

8 Ocak 2019 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2019 yılında Etimesgut Bld

8 Ocak 2020 yılında Diyarbekir Spor

3 Ağu 2020 yılında Etimesgut Bld

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2021 yılında Etimesgut Bld

12 Ocak 2022 yılında Bld Kütahya

Hasan Surmeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Surmeli şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kumluca Belediyespor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.