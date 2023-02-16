Muhammet Enes Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Enes Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Enes Gok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Enes Gok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Enes Gok 20 Ocak 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Enes Gok Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ibrahim Gurur Karayilan yapmaktadır. Muhammet Enes Gok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 11 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Muhammet Enes Gok'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Enes Gok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/muhammet.enes.161446

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Muhammet Enes Gok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Enes Gok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muhammet Enes Gok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Enes Gok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Alaşehir Bld

15 Şubat 2018 yılında Galatasaray U21

27 Eylül 2018 yılında Aliağa FK

11 Eylül 2019 yılında Bld Kütahya

Muhammet Enes Gok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Enes Gok şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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