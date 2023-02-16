Alper Kagan Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Kagan Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Kagan Cakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Kagan Cakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Kagan Cakir 1 Ocak 1998 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alper Kağan Çakır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Kagan Cakir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alper Kagan Cakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alper Kagan Cakir'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alper Kagan Cakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alper Kagan Cakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alper Kagan Cakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Kagan Cakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Altay SK

17 Ağu 2017 yılında Tire 1922 Spor

17 Ocak 2019 yılında Çatalcaspor

21 Ağu 2020 yılında Silivrispor

2 Temmuz 2021 yılında Bursa Yıldırım

4 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Alper Kagan Cakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Kagan Cakir şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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