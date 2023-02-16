Onur Sirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Sirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Onur Sirin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Onur Sirin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Onur Sirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onur Sirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onur Sirin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onur Sirin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onur Sirin 4 Mayıs 1992 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Onur Şirin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onur Sirin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onur Sirin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Onur Sirin'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onur Sirinboyu ve yaşı kaç

Onur Sirin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onur Sirin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Onur Sirin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onur Sirin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2013 yılında Batman Petrol

12 Ocak 2017 yılında Erbaaspor

20 Temmuz 2017 yılında Tarsus İY

1 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

19 Ağu 2022 yılında Bld Kütahya

Onur Sirin kimdir

Onur Sirin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onur Sirin şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Onur Sirin nereli

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