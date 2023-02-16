İbrahim Baser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Baser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Baser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Baser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Baser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Baser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Baser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Baser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Baser 14 Eylül 2000 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Başer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Baser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Baser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Baser'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Baser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrhmbaser/

İbrahim Baserboyu ve yaşı kaç

İbrahim Baser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Baser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İbrahim Baser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Baser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2021 yılında Ankara TKİ

15 Ağu 2021 yılında Bld Kütahya

İbrahim Baser kimdir

İbrahim Baser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Baser şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ankaraspor, Cayyolu Spor, Yenimahalle Bld.

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İbrahim Baser nereli

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