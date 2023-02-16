Eyup Poyraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyup Poyraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eyup Poyraz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eyup Poyraz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eyup Poyraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyup Poyraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyup Poyraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyup Poyraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyup Poyraz 4 Haziran 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyup Poyraz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eyup Poyraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eyup Poyraz'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eyup Poyraz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eyupoyraz77/

Eyup Poyrazboyu ve yaşı kaç

Eyup Poyraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyup Poyraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Eyup Poyraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyup Poyraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2016 yılında Osmanlıspor U21

8 Eylül 2017 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2018 yılında Osmanlıspor U21

30 Ağu 2018 yılında BAK FK

19 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

25 Ocak 2021 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2022 yılında 1922 Konya

29 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Eyup Poyraz kimdir

Eyup Poyraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyup Poyraz şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Eyup Poyraz nereli

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