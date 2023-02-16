Talha Mayhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Mayhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talha Mayhos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talha Mayhos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talha Mayhos 27 Aralık 1988 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Talha Mayhoş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talha Mayhos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini soccerface24 yapmaktadır. Talha Mayhos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Talha Mayhos'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Talha Mayhos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/talha_mayhos/

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Talha Mayhos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talha Mayhos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Talha Mayhos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talha Mayhos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2004 yılında Gaziantep Alt.

23 Eylül 2005 yılında Sakarya Tek Alt

10 Ağu 2007 yılında Bursaspor U21

1 Eylül 2008 yılında Lüleburgazspor

18 Ocak 2010 yılında Adanaspor

1 Eylül 2014 yılında Samsunspor

22 Ocak 2015 yılında Bandırmaspor

31 Ağu 2016 yılında Sakaryaspor

20 Temmuz 2018 yılında Bayrampaşa

17 Ocak 2019 yılında 24 Erzincanspor

20 Ağu 2019 yılında Kocaelispor

30 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

1 Temmuz 2021 yılında Fethiyespor

25 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Talha Mayhos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talha Mayhos şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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