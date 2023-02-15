Ali Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Youssef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Youssef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Youssef 5 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Tunus,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Youssef Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Youssef, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Youssef'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Youssef Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ali Youssef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Youssef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Youssef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Häcken U19

1 Ocak 2019 yılında Häcken

Ali Youssef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Youssef şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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