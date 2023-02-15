Benie Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benie Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benie Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benie Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benie Traore 30 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bénie Adama Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benie Traore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Benie Traore, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Benie Traore'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Benie Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benie Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benie Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benie Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ASEC Mimosas

8 Ocak 2021 yılında Häcken

Benie Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benie Traore şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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