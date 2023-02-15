Tobias Sana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Sana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Sana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Sana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Sana 11 Temmuz 1989 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsveç,Burkina Faso uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tobias Tigjani Sana şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Sana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tobias Sana, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Sana'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Sana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Sana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tobias Sana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Sana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Qviding FIF

1 Ocak 2009 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2009 yılında Qviding FIF

30 Kasım 2009 yılında IFK Göteborg

1 Ağu 2012 yılında Ajax

14 Ocak 2015 yılında Malmö FF

8 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF

10 Ağu 2019 yılında IFK Göteborg

10 Ağu 2022 yılında Häcken

Tobias Sana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Sana şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Sana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Marieholms BolK, Västra Frölunda IF (-2004)

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.