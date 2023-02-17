Tobias Carlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Carlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Carlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Carlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Carlsson 28 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Carlsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Carlsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Carlsson'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Carlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Carlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Carlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Carlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Grebbestads IF

12 Ocak 2019 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2020 yılında Häcken

23 Temmuz 2022 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2022 yılında Häcken

Tobias Carlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Carlsson şuan BK Häcken takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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