Peter Abrahamsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Abrahamsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Abrahamsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Abrahamsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Abrahamsson 18 Temmuz 1988 tarihinde Jörlanda şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Peter Anders Abrahamsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Abrahamsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peter Abrahamsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Peter Abrahamsson'nin BK Häcken ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Abrahamsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peter Abrahamsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Abrahamsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Abrahamsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Örgryte U19

1 Ocak 2007 yılında Örgryte

8 Ocak 2014 yılında Häcken

Peter Abrahamsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Abrahamsson şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Abrahamsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vallens IF (-2005), Örgryte IS (2006)

İsveç takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.