Kadir Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kadir Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kadir Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kadir Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kadir Hodzic 5 Ağu 1994 tarihinde Srebrenica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kadir Hodzic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Kadir Hodzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kadir Hodzic'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kadir Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kadir Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kadir Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kadir Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kinna IF

1 Ocak 2012 yılında IF Elfsborg U19

12 Ocak 2014 yılında Kinna IF

1 Ocak 2015 yılında Motala AIF

19 Ağu 2015 yılında Norrby

30 Kasım 2015 yılında Motala AIF

22 Ocak 2016 yılında Norrby

4 Ocak 2018 yılında AFC Eskilstuna

16 Mart 2020 yılında Dalkurd

25 Ağu 2020 yılında Mjällby AIF

19 Şubat 2022 yılında Häcken

Kadir Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kadir Hodzic şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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