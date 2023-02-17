Andreas Poulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Poulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Poulsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Poulsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Poulsen 13 Ekim 1999 tarihinde Ikast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Poulsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Andreas Poulsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Poulsen'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andreas Poulsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Poulsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Poulsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Poulsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Midtjylland U19

5 Ocak 2017 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2018 yılında Gladbach

3 Ocak 2020 yılında Austria Wien

31 Temmuz 2020 yılında Gladbach

8 Şubat 2021 yılında Austria Wien

30 Haziran 2021 yılında Gladbach

19 Ağu 2021 yılında FC Ingolstadt

30 Haziran 2022 yılında Gladbach

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK

Andreas Poulsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Poulsen şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Poulsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ikast KFUM, FC Midtjylland

Danimarka U21 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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