Oliver Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Ross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Ross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Ross 10 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Ross Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Oliver Ross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Ross'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oliver Ross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Ross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oliver Ross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Ross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK

Oliver Ross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Ross şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.