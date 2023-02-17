Nico Mantl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Mantl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Mantl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Mantl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Mantl 6 Şubat 2000 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Mantl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Nico Mantl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nico Mantl'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Mantl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mantlnc1/

Nico Mantl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Mantl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nico Mantl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Mantl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında U'haching U17

1 Temmuz 2017 yılında U'haching U19

1 Temmuz 2018 yılında Unterhaching

28 Ocak 2021 yılında RB Salzburg

1 Ocak 2023 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Nico Mantl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Mantl şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nico Mantl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Deisenhofen (-2011), SpVgg Unterhaching (2011-2018)

Almanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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