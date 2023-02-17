Theo Sander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Sander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Sander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Sander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Sander 8 Ocak 2005 tarihinde Skørping şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Theo Nicolini Sander şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Sander Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Theo Sander, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Sander'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Theo Sander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Sander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Sander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Sander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Aalborg BK U19

27 Ocak 2022 yılında Aalborg BK

Theo Sander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Sander şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Theo Sander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Frem Skørping, Støvring IF, GUG Boldklub (-2017)

Danimarka U18 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U17 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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